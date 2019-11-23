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Дочь уберегла мать от избиения, заказав пиццу в службе спасения

Дочь уберегла мать от избиения, заказав пиццу в службе спасения - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
23.11.2019, 08:40

Инцидент произошел в городе Орегон в американском штате Огайо

В США девушка позвонила в службу спасения и продиктовала домашний адрес под видом заказа пиццы, чтобы уберечь свою мать от домашнего насилия. Об этом сообщает 13АВС.

Вначале диспетчер решил, что девушка ошиблась номером, но затем он все понял и задал ей наводящие вопросы. После Тенейк передал вызов полицейскому патрулю.

В полиции оценили смекалку девушки и догадливость диспетчера Тима Тенейка.

"Отличная диспетчерская работа со стороны нашего диспетчера. Некоторые диспетчеры могли повесить трубку", - сказал начальник полиции штата Орегон Майкл Наварре.

"Я читал про это в Facebook, но на обучении про пиццу нам никогда не говорили", - сказал Тенейк.

  • Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие. 

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домашнее насилие пицца
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