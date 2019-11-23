Дочь уберегла мать от избиения, заказав пиццу в службе спасения

Иллюстративное изображение: pixabay.com

В США девушка позвонила в службу спасения и продиктовала домашний адрес под видом заказа пиццы, чтобы уберечь свою мать от домашнего насилия. Об этом сообщает 13АВС.

Вначале диспетчер решил, что девушка ошиблась номером, но затем он все понял и задал ей наводящие вопросы. После Тенейк передал вызов полицейскому патрулю.

В полиции оценили смекалку девушки и догадливость диспетчера Тима Тенейка.

"Отличная диспетчерская работа со стороны нашего диспетчера. Некоторые диспетчеры могли повесить трубку", - сказал начальник полиции штата Орегон Майкл Наварре.

"Я читал про это в Facebook, но на обучении про пиццу нам никогда не говорили", - сказал Тенейк.

Ранее сообщалось , что в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие.

Читайте также: Домашнее насилие: в 2018 году в полицию обратились 1,2 тыс детей