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Донбасс: ВСУ отразили семь атак, уничтожают российскую технику и авиацию

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 23:32
Донбасс: ВСУ отразили семь атак, уничтожают российскую технику и авиацию - Фото
Стрельбы из Javelin (Фото - штаб ООС)

В Донецкой и Луганской областях украинские защитники отразили семь вражеских атак. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

За сутки ВСУ уничтожили 170 оккупантов и 24 единицы техники. Из них – 12 танков, девять БМП и три автомобиля. Также на Донбассе сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет, добавили в ООС.

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Украинские защитники продолжают держать оборону, добавили там.

Александр Мясищев
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оос Донбасс
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