Донбасс: ВСУ отразили семь атак, уничтожают российскую технику и авиацию
20.03.2022, 23:32
Стрельбы из Javelin (Фото - штаб ООС)
В Донецкой и Луганской областях украинские защитники отразили семь вражеских атак. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.
За сутки ВСУ уничтожили 170 оккупантов и 24 единицы техники. Из них – 12 танков, девять БМП и три автомобиля. Также на Донбассе сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет, добавили в ООС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украинские защитники продолжают держать оборону, добавили там.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии