Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.07.2019, 20:33

Досрочные выборы в Греции: побеждает оппозиция - экзит-полы

Досрочные выборы в Греции: побеждает оппозиция - экзит-полы - Фото
Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Новая демократия примерно на 10% опережает руководящую партию Сириза

Согласно данным экзит-полов, на проведенных сегодня, 7 июля, досрочных выборах в парламент Греции победу одержала оппозиционная партия Новая демократия. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что, по опросам, консерваторы из оппозиционной Новой демократии примерно на 10% опережают руководящую партию Сириза, которую возглавляет премьер-министр страны Алексис Ципрас. Потенциально, это дает оппозиции абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

Сообщается, что главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис может стать премьером.

Новая демократия уверенно доминировала и в предвыборных опросах.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Греция, алексис ципрас, Кириакос Мицотакис, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 