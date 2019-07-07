Досрочные выборы в Греции: побеждает оппозиция - экзит-полы

Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Согласно данным экзит-полов, на проведенных сегодня, 7 июля, досрочных выборах в парламент Греции победу одержала оппозиционная партия Новая демократия. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что, по опросам, консерваторы из оппозиционной Новой демократии примерно на 10% опережают руководящую партию Сириза, которую возглавляет премьер-министр страны Алексис Ципрас. Потенциально, это дает оппозиции абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

Сообщается, что главный оппозиционный лидер Греции Кириакос Мицотакис может стать премьером.

Новая демократия уверенно доминировала и в предвыборных опросах.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.