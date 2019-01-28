Друг президента США может дать показания по делу Трамп-Россия

Роджер Стоун (фото - EPA)

Друг и бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун не исключает, что будет сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании вмешательства России в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Рамки сотрудничества определятся, когда адвокаты согласуют это, сказал Мюллер.

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"В случае сотрудничества с Мюллером я также дам честные показания по любым другим вопросам, включая любые контакты с президентом. Мы действительно говорили по телефону, но эти контакты носили политический характер, были добропорядочными, и, разумеется, никакого сговора с Россией нет", - заявил Стоун.

Политтехнолога арестовали во Флориде 25 января. Стоуна обвинили по семи пунктам в деле о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Среди выдвинутых политтехнологу обвинений - создание препятствий работе официальных лиц, дача ложных показаний и запугивание свидетеля.

Все обвинения связывают с расследованием Мюллера по взлому почты Демпартии США и дальнейшей передаче Стоуном писем основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Сейчас Стоун находится под предварительным заключением.