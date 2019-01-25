Друга и экс-советника Трампа задержали по "российскому делу"

В США, во Флориде, арестовали политтехнолога Роджера Стоуна, который долгое время был светником президента Трампа. Об этом пишет Би-би-си.
Стоуна обвинили по семи пунктам в деле о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Среди выдвинутых политтехнологу обвинений - создание препятствий работе официальных лиц, дача ложных показаний и запугивание свидетеля.
Все обвинения связывают с расследованием Мюллера по взлому почты демпартии США и дальнейшей передаче Стоуном писем основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.
Сейчас Стоун находится под предварительным заключением.
Стоун - давний друг Трампа, а членом республиканской партии он стал еще в 1970-х годах.
Свою политическую карьеру начал при втором президентстве Никсона, и даже выбил себе на спине тату с портретом президента.
После избрания Трампа он также написал книгу The Making of the President 2016.
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