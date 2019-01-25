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25.01.2019, 15:14

Друга и экс-советника Трампа задержали по "российскому делу"

Друга и экс-советника Трампа задержали по "российскому делу" - Фото
Роджер Стоун (фото: EPA)

Роджера Стоуна подозревают в передаче писем со взломанного почтового ящика демпартии США основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу

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В США, во Флориде, арестовали политтехнолога Роджера Стоуна, который долгое время был светником президента Трампа. Об этом пишет Би-би-си.

Стоуна обвинили по семи пунктам в деле о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. 

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Среди выдвинутых политтехнологу обвинений - создание препятствий работе официальных лиц, дача ложных показаний и запугивание свидетеля.

Все обвинения связывают с расследованием Мюллера по взлому почты демпартии США и дальнейшей передаче Стоуном писем основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Сейчас Стоун находится под предварительным заключением.

Стоун - давний друг Трампа, а членом республиканской партии он стал еще в 1970-х годах.

Свою политическую карьеру начал при втором президентстве Никсона, и даже выбил себе на спине тату с портретом президента.

После избрания Трампа он также написал книгу The Making of the President 2016.

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Теги: вмешательство РФ в выборы США, роджер стоун, рашагейт
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