Друга и экс-советника Трампа задержали по "российскому делу"

Роджер Стоун (фото: EPA)

В США, во Флориде, арестовали политтехнолога Роджера Стоуна, который долгое время был светником президента Трампа. Об этом пишет Би-би-си.

Стоуна обвинили по семи пунктам в деле о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Реклама

Среди выдвинутых политтехнологу обвинений - создание препятствий работе официальных лиц, дача ложных показаний и запугивание свидетеля.

Все обвинения связывают с расследованием Мюллера по взлому почты демпартии США и дальнейшей передаче Стоуном писем основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Сейчас Стоун находится под предварительным заключением.

Стоун - давний друг Трампа, а членом республиканской партии он стал еще в 1970-х годах.

Свою политическую карьеру начал при втором президентстве Никсона, и даже выбил себе на спине тату с портретом президента.

После избрания Трампа он также написал книгу The Making of the President 2016.

Читайте также: Чертежи башни Трампа в РФ: у президента США говорили, что их нет