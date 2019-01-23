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23.01.2019, 15:00

Чертежи башни Трампа в РФ: у президента США говорили, что их нет

Чертежи башни Трампа в РФ: у президента США говорили, что их нет - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В американских СМИ всплыли наброски так и не построенной "башни Трампа" в Москве. У президента США ранее говорили, что такого проекта нет.

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Вопреки заявлениям личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью The New Yorker о том, что в 2016 году строительство Trump Tower в Москве обсуждалось лишь предварительно в "письме о намерениях", а чертежей башни не существовало, эти наброски все же есть. Иллюстрации опубликовало американское издание BuzzFeed.

Таким образом, работа над проектом 100-этажного московского небоскреба, который хотели возвести в районе "Москва-Сити", продвинулась явно дальше, чем пытаются убедить людей члены команды Трампа, пишет ресурс.

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Издание, которое имеет в США репутацию таблоида, утверждает: у них в распоряжении есть "сотни страниц" переписки о строительстве башни, архитектурные наброски с комментариями к ним, а также другие бизнес-документы.

Откуда у BuzzFeed эти материалы, не сообщается.

Все иллюстрации: BuzzFeed

Ранее экс-адвокат Трампа Коэн признал себя виновным в ложных показаниях Конгрессу США о степени участия Трампа в московском проекте. Он утверждал, что работа Трампа в этой сфере закончилась в январе 2016-го. Недавно Коэн заявил, что "вспомнил": беседы о Trump Tower Moscow продолжались до июня 2016 года.

В январе 2019-го личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сначала заявил, что тот вел бизнес-проект с РФ до самых выборов президента США, но затем открестился от своих слов.

Расследование связей Трамп-РФ ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Читайте также: Российское дело: Джулиани сделал взаимоисключающие заявления

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Теги: Buzzfeed, российское дело, Рудольф Джулиани, дональд трамп, строительство, trump tower, наброски
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