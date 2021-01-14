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Дурной знак для британской монархии. В лондонском Тауэре пропал королевский ворон

14.01.2021, 15:13
Дурной знак для британской монархии. В лондонском Тауэре пропал королевский ворон - Фото
Один из воронов Тауэра (фото - Natasha Mary Brown_EPA)

13 января сотрудники Тауэра сообщили, что один из королевских воронов пропал без вести и считается погибшим. 14-летнюю Мерлину, которая появилась в замке еще в 2007 году, уже несколько дней не видели в окрестностях Тауэра, пишет The Guardian.

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Новость об исчезновении Мерлины вызвала в соцсетях настоящий ажиотаж – пользователи начали предсказывать британской короне всевозможные беды.

Тем временем, в Тауэре заявили, что не собираются немедленно заполнять "вакантное место", но в будущем выведут еще одного птенца, чтобы "продолжить наследие Мерлины".

Впрочем, по словам одного из сотрудников замка Кристофера Скайфа, у них есть запасной ворон, которого держали для подстраховки, поэтому королевству ничего не угрожает.

СПРАВКА. 350-летняя легенда гласит, что в Тауэре должны постоянно жить шесть воронов, иначе падет и королевство Великобритании, и сама королевская крепость. Поэтому по старинной традиции им подрезают маховые перья на правом крыле.

Сейчас в Тауэре проживают Марли, Эрин, Мерлина, Болдрик, Мунин, Тор, Бранвен, Хугин и Гвиллум, названные в честь скандинавских и кельтских богов и мифологических персонажей. На каждого из них заведена личная учетная карточка.

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Дарья Мостовая
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Великобритания лондон Тауэр легенда королевский ворон

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