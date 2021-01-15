UA

"Душераздирающий рубеж". От COVID-19 в мире умерли уже больше 2 млн человек

15.01.2021, 22:41
Генсек ООН Антониу Гуттериш (Фото - ЕРА - Gian Ehrenzeller)

В мире уже более 2 млн человек умерли в результате заболевания COVID-19. Число заболевших за все время пандемии — больше 94 млн. Таковы данные Института Хопкинса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего людей умерло от коронавируса в США – более 400 000. На втором месте Бразилия – 207 000 умерших. На третьем — Индия (152 000).

В Украине от коронавируса умерли 20 542 человека.

Генсек ООН Антониу Гутерриш по этому поводу заявил, что "мир достиг душераздирающего рубежа".

По его мнению, последствия пандемии усугубились из-за отсутствия глобальной координации.

"В память об этих двух миллионах душ мир должен действовать с гораздо большей солидарностью", – заявил генсек.

Гуттериш раскритиковал страны, которые закупают вакцин значительно больше, чем необходимо для вакцинации их граждан.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
ООН вакцина коронавирус Антониу Гуттериш  COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 