"Душераздирающий рубеж". От COVID-19 в мире умерли уже больше 2 млн человек

В мире уже более 2 млн человек умерли в результате заболевания COVID-19. Число заболевших за все время пандемии — больше 94 млн. Таковы данные Института Хопкинса.

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Больше всего людей умерло от коронавируса в США – более 400 000. На втором месте Бразилия – 207 000 умерших. На третьем — Индия (152 000).

В Украине от коронавируса умерли 20 542 человека.

Генсек ООН Антониу Гутерриш по этому поводу заявил, что "мир достиг душераздирающего рубежа".

По его мнению, последствия пандемии усугубились из-за отсутствия глобальной координации.

"В память об этих двух миллионах душ мир должен действовать с гораздо большей солидарностью", – заявил генсек.

Гуттериш раскритиковал страны, которые закупают вакцин значительно больше, чем необходимо для вакцинации их граждан.

8 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что богатые страны скупили большую часть вакцин. Страны в низким и средним доходом вакцину до сих пор не получили.

По данным Amnesty International, богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин. Некоторые закупили такое количество препаратов, которого хватит, чтобы трижды привить все население страны.

Вадим Ребрина

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