Два украинских фильма получили награды на фестивале Сандэнс

На американском кинофестивале независимого кино Sundance награды получили сразу два украинских фильма – за лучшую режиссуру в категории мировое художественное кино и за лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино. Об этом сообщается в Twitter фестиваля.

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В категории мировое художественное кино за лучшую режиссуру отмечен фильм Марины Эр Горбач "Клондайк" о жизни семьи на востоке Украины и крушении рейса MH17. "Клондайк" – первый украинский игровой фильм в конкурсе Сандэнс.

Фильм рассказывает о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий вокруг авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

"Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка. Война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки", – описывает сюжет фильма пресс-служба Минкультуры.

Фильм был создан при поддержке Госкино в копродукции с Турцией.

За лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино отмечен "Дом из осколков" совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины. Режиссер фильма – Симон Леренг Вильмонт, линейный продюсер и второй режиссер – Асад Сафаров.

"Это фильм о детях из сложных семей, попавших в приют рядом с войной. В приюте они проводят 9 месяцев – либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью. Это самый трудный фильм, над которым нам приходилось работать. Более тяжелый с эмоциональной точки зрения. Просто представьте, что переживает 12-летний ребенок, которому пьяная мама в трубку говорит, что не придет за ним и вообще в нем не нуждается", – написал Сафаров в Facebook.

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Вадим Ребрина

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