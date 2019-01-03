Две женщины посетили храм в Индии: на улицах уже 400 протестующих

Фото: EPA

Из-за того, что вчера две женщины вошли в индуистский храм Сабаримала в Индии, сегодня на улицы индийского штата Керала вышли около полтысячи протестующих. Один человек уже погиб. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что у 400 оскорбившихся поступком двух женщин людей есть поддержка партии премьер-министра Индии Наренды Моди, который вчера назвал "происшествие" "операцией атеистов по уничтожению индуистских храмов".

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Кроме того, работу прекратили множество торговых точек по всему штату Керала. Парализовано также и транспортное сообщение: протестующие повредили автобусы, а таксисты отказываются работать из-за страха нападения.

По последним данным, полиция арестовала более 600 человек, еще 300 попали в места предварительного заключения.

Вчера две женщины нарушили многовековой запрет и вошли в индуистский храм. Это привело к протестам со стороны двух главных партий страны, которые призвали людей по этому поводу выйти на улицы.