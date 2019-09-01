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Движение поездов в аэропорт Гонконга прервано: назвали причину

Движение поездов в аэропорт Гонконга прервано: назвали причину - Фото
Фото: EPA
01.09.2019, 12:32

Митингующие, требующие демократических реформ в Гонконге, заполнили здание аэровокзала и собрались возле парковки

Движение поездов по направлению к международному аэропорту Гонконга - Чхеклапкоку  - и крупному выставочному центру AsiaWorld-Expoприостановлено по рекомендации местных властей и операторов воздушной гавани, после того как протестующие заполнили здание аэровокзала. Об этом сообщила местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK), передает Deutsche Welle.

Речь шла примерно о 100 демонстрантах,  они изрисовали стены граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Вылетающим посоветовали пользоваться общественным транспортом. Доступ протестующим перегородили полицейские кордоны, в ответ демонстранты начали скандировать лозунги и возводить баррикады.

Поезда, отправляющиеся от здания аэропорта, курсировали со стандартными интервалами в десяти минут.

В субботу, 31 августа, десятки тысяч митингующих прошли несанкционированным маршем по центру Гонконга, позднее они предупредили, что намерены отрезать аэропорт, заблокировав его сообщение.

  • Протестное движение в Гонкоунге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.
  • Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкую реакцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине.
  • В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время акции протеста.
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Гонгконг протесты поезда
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