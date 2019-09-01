Движение поездов в аэропорт Гонконга прервано: назвали причину

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Движение поездов по направлению к международному аэропорту Гонконга - Чхеклапкоку - и крупному выставочному центру AsiaWorld-Expoприостановлено по рекомендации местных властей и операторов воздушной гавани, после того как протестующие заполнили здание аэровокзала. Об этом сообщила местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK), передает Deutsche Welle.

Речь шла примерно о 100 демонстрантах, они изрисовали стены граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Вылетающим посоветовали пользоваться общественным транспортом. Доступ протестующим перегородили полицейские кордоны, в ответ демонстранты начали скандировать лозунги и возводить баррикады.

Поезда, отправляющиеся от здания аэропорта, курсировали со стандартными интервалами в десяти минут.

В субботу, 31 августа, десятки тысяч митингующих прошли несанкционированным маршем по центру Гонконга, позднее они предупредили, что намерены отрезать аэропорт, заблокировав его сообщение.