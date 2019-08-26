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Огонь открыт. В Гонконге впервые выстрелили на акции протеста

Огонь открыт. В Гонконге впервые выстрелили на акции протеста - Фото
Гонконгские силовики на акции 25 августа (скриншот видео South China Morning Post)
26.08.2019, 09:13

В полиции заверяют, что выстрел был предупреждающим

В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время акции протеста. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что оружие достали шестеро полицейских. Один из них сделал предупреждающий выстрел в воздух.

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Суперинтендант полиции Люнг Квок Винг сообщил, что предупреждающий выстрел был произведен из-за того, что под угрозой была жизнь сотрудников полиции.

Сообщается, что полиция также использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

В результате акции были задержаны 36 человек (самому младшему всего 12 лет), нескольких полицейских госпитализировали.

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Китай полиция протест экстрадиция демонстрация акция огнестрельное оружие выстрел гонконг
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