Огонь открыт. В Гонконге впервые выстрелили на акции протеста

Гонконгские силовики на акции 25 августа (скриншот видео South China Morning Post)

В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время акции протеста. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что оружие достали шестеро полицейских. Один из них сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Читайте также: Протесты в Гонконге: на улицы вышли 1,7 миллиона человек - видео

Суперинтендант полиции Люнг Квок Винг сообщил, что предупреждающий выстрел был произведен из-за того, что под угрозой была жизнь сотрудников полиции.

Сообщается, что полиция также использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

В результате акции были задержаны 36 человек (самому младшему всего 12 лет), нескольких полицейских госпитализировали.

Читайте также: Китай стянул войска к границе Гонконга: видео, спутниковый снимок