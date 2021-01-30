Движение против расизма Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул движение против расизма Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 за призыв к системным изменениям. Об этом сообщает The Guardian.

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По мнению Эйде, американское движение вынудило другие страны бороться с расизмом: "Одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, но также в Европе и Азии, – это усиление конфликта, основанного на неравенстве. BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью".

Движению удалось добиться "огромного успеха" в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости, считает он.

СПРАВКА. Движение Black Lives Matter основали в 2013 году в качестве ответа на оправдательный приговор в США человеку, застрелившему афроамериканца Трайвона Мартина. BLM получил широкую известность в 2020 году из-за протестов, которые начались в связи с убийством Джорджа Флойда полицейскими.

В 2020 году в США зафиксировали взрывной спрос на огнестрельное оружие. В частности, рост продаж вызван протестами движения Black Lives Matter.

Владислав Сердюк

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