Движение против расизма Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
30.01.2021, 10:15
Беспорядки в США из-за убийства полицейскими Флойда (фото - ЕРА)
Норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул движение против расизма Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 за призыв к системным изменениям. Об этом сообщает The Guardian.
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По мнению Эйде, американское движение вынудило другие страны бороться с расизмом: "Одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, но также в Европе и Азии, – это усиление конфликта, основанного на неравенстве. BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью".
Движению удалось добиться "огромного успеха" в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости, считает он.
СПРАВКА. Движение Black Lives Matter основали в 2013 году в качестве ответа на оправдательный приговор в США человеку, застрелившему афроамериканца Трайвона Мартина. BLM получил широкую известность в 2020 году из-за протестов, которые начались в связи с убийством Джорджа Флойда полицейскими.
- В 2020 году в США зафиксировали взрывной спрос на огнестрельное оружие. В частности, рост продаж вызван протестами движения Black Lives Matter.
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