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Двое подозреваемых в США сбежали из тюрьмы через дыру в туалете

Двое подозреваемых в США сбежали из тюрьмы через дыру в туалете - Фото
Небольшой рост позволил подозреваемым пролезть через 55-сантиметровую дыру (Фото: Monterey Sheriff's Office)
06.11.2019, 17:27

За информацию об их местонахождении обещают $5000.

21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Салазар, подозреваемые в убийстве, сбежали из тюрьмы в Монтерее (США, Калифорния) через дыру, проделанную в стене уборной. Об этом сообщает ВВС Украина.

Ширина дыры была всего 55 сантиметров, однако подозреваемые беспрепятственно пролезли через нее, так как были небольшого роста. Из уборной дыра вела в техническую туннель, ширина которого очень узкая - расстояние между стенами составляет всего 28 сантиметров. Несмотря на это, мужчины смогли пробраться к люку, открыли его и выбрались на свободу. Люк расположен с задней стороны тюрьмы, где дежурят охранники и нет ограждения.

Беглецов объявили в розыск, в сообщении полиции говорится, что они могут быть вооружены. За информацию об их местонахождении правоохранители обещают $5000.

  • В Северо-Западном регионе Камеруна 160 заключенных сбежали из горящей тюрьмы. 29 июля заключенные прорвались через тюремные ворота и подожгли здание.
  • Один из самых известных гангстеров Франции бежал из заключения с помощью вооруженных людей, с которыми он скрылся на вертолете, приземлившемся в тюрьме.

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