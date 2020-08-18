Двух мужчин обвинили в убийстве члена группы Run-D.M.C. Оно произошло в 2002 году

В США двух мужчин обвинили в убийстве члена группы Run-D.M.C. Джейсона Майзелла, которое произошло 18 лет назад

Двум американцам предъявили обвинения в убийстве члена группы Run-D.M.C. Джейсона Майзелла (Jam Master Jay) в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба американской прокуратуры.

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Обвинения предъявили 36-летнему Карлу Джонсону и 56-летнему Рональду Вашингтону. Их обвинили в убийстве, распространении наркотиков и незаконном ношении огнестрельного оружия. Им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В прокуратуре считают, что убийство произошло из-за конфликта вокруг 10 килограммов кокаина, купленного Майзеллом. В ведомстве заявляют, что изначально Рональд Вашингтон должен был распространять этот кокаин, однако Майзелл якобы сообщил ему, что фигурант не будет участвовать в продаже наркотиков, что и спровоцировал заговор с целью убийства.

Группу Run-D.M.C. основали в 1983 году. Она стала одной из самых влиятельных рэп-групп в 1980-х.

Джейсона Майзелла застрелили осенью 2002 года в студии звукозаписи 24/7 Studios в Ньй-Йорке. После этого Run-D.M.C. прекратили существование.

Владислав Сердюк

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