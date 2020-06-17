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Дядю Башара Асада, известного как "мясник Хамы", приговорили к тюрьме во Франции

Дядю Башара Асада, известного как "мясник Хамы", приговорили к тюрьме во Франции - Фото
Рифаат аль-Асад (Скриншот видео euronews (en français)/Youtube)
17.06.2020, 17:16

Дядю президента Сирии во Франции приговорили к четырем годам тюремного заключения

Парижский суд приговорил Рифаата аль-Асада, дядю президента Сирии Башара Асада, к четырем годам тюремного заключения за отмывание денег. Об этом сообщает BBC.

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Уточняется, что Рифаат аль-Асад был осужден за растрату государственных средств Сирии для покупки домов и офисов стоимостью 90 млн евро во Франции.

Отмечается, что 82-летний бывший вице-президент отрицает обвинения. Его адвокаты говорят, что он подаст апелляцию. Подсудимый не присутствовал на заседании по состоянию здоровья.

Имущество аль-Асада в Париже и Лондоне будет конфисковано, постановил суд. Считается, что в Лондоне его собственность стоит 29 млн евро.

Сообщается, что в свое время Рифаат аль-Асад был вторым самым влиятельным человеком в Сирии - военным командиром, правой рукой своего брата Хафеза, который возглавлял Сирию с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

Рифаат известен как "Мясник Хамы" из-за его предполагаемой роли в подавлении антиправительственного восстания в городе в 1982 году – тогда погибли от 10 000 до 20 000 человек.

С 1984 года, после неудавшегося переворота против своего брата, Рифаат в основном жил в изгнании во Франции и Испании.

После смерти Хафеза в 2000 году Рифаат объявил себя его законным преемником. Но президентом стал Башар.

Адвокаты Рифаата аль-Асада говорят, что его политическое прошлое не имеет отношения к расследованию его финансовой деятельности.

Рифаат аль-Асад находится под следствием во Франции с 2014 года, после того как неправительственная организация Sherpa, которая защищает жертв предполагаемых экономических преступлений, подала иск о том, что стоимость собственности аль-Асада намного превышает его известный доход.

Пять лет спустя французские судебные власти решили, что он должен предстать перед судом за преступления, предположительно совершенные в период между 1984 и 2016 годами, включая отмывание денег, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и незаконное присвоение сирийских государственных средств.

Судебный процесс начался 9 декабря 2019 года. Подсудимый заявил, что ему подарила недвижимость саудовская королевская семья.

Его известное французское состояние включает в себя два парижских таунхауса, конный завод, замок и 7300 квадратных метров офисных площадей в Лионе. Несколько роскошных объектов недвижимости уже конфисковано французскими властями.

Аль-Асад и его семья также имеют 507 объектов недвижимости в Испании стоимостью около 695 млн евро.

Имущество было конфисковано испанскими властями в 2017 году в рамках отдельного расследования предполагаемой деятельности по отмыванию денег аль-Асадом и 13 другими подозреваемыми.

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Наталия Медведева
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Рифаат аль-Асад башар асад Сирия франция отмывание денег
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