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12.02.2019, 10:17

Дыра в космическом корабле РФ: микробов вывели из-под подозрения

Дыра в космическом корабле РФ: микробов вывели из-под подозрения - Фото
Космический корабль Союз (фото — пресс-служба Роскосмоса)

Количества микроорганизмов на орбитальной станции недостаточно, чтобы они могли "прогрызть" металлическую стену

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В России отбросили еще одну версию причин появления дыры в обшивке космического корабля Союз МС-09. Микроорганизмы ни при чем, заявила научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко, пишет российский Интерфакс.

По ее словам, биологи пришли к мнению, что микробов на МКС недостаточно, чтобы они могли вызвать коррозию и разрушение структуры металла в борту.

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С другой стороны, сказала Поддубко, оборудование МКС могут повреждать плесневые грибы и некоторые бактерии, из-за чего на станции недавно пришлось заменить ряд панелей, а на некоторые поставить спецнакладки.

30 августа 2018 года на орбите “протек” российский корабль Союз МС-09: в РФ заподозрили, что повреждение было умышленным и косвенно обвинили американцев. Выяснилось, что астронавты США не могли продырявить Союз: на МКС нет настолько длинного сверла.

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Теги: космос, мкс, диверсия, космический корабль, версия, микробы, дыра, союз
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