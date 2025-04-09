Джей Ди Вэнс назвал китайцев "крестьянами", Китай ответил
Китай раскритиковал интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, во время которого он назвал всех китайцев "крестьянами". Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало заявления американского топ-чиновника как "невежественные и бестактные". Об этом сообщает CNN.
Резонансное интервью, во время которого Джей Ди Вэнс защищал новые пошлины президента США Дональда Трампа, он дал в прошлый четверг, 2 апреля, телеканалу Fox News.
"Что глобальная экономика дала Соединенным Штатам? Ответ заключается в том, что она базируется на двух принципах – взятии огромной суммы долгов, чтобы покупать вещи, которые другие страны производят для нас. То есть мы одалживаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне", – сказал он.
Фрагменты интервью Вэнса попали в китайскую соцсеть Weibo, вызвав сильную негативную реакцию по всей стране.
Отвечая на вопрос о комментариях Вэнса на регулярном брифинге во вторник, 8 апреля, представитель МИД Китая Линь Цзянь раскритиковал слова вице-президента США.
"Слышны подобные невежественные и бестактные заявления этого вице-президента странно и печально", – сказал он.
- 2 апреля Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы ввел дополнительные пошлины почти для всех стран мира. Для Китая они составляют 34%.
Таможенно-тарифная комиссия Государственного совета Китая в ответ решила повысить пошлины на импортные товары из США. Начиная с 12:01 10 апреля 2025 года на все импортные американские товары в Китае дополнительно будет взиматься пошлина размером 34% сверх действующих тарифных ставок.
- Соединенные Штаты Америки введут дополнительные пошлины в размере 50% для Китая с 9 апреля, если Пекин не отменит тарифы в 34% на американские товары.