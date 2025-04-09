Джей Ди Вэнс назвал китайцев "крестьянами", Китай ответил

Вице-президент США дал интервью, которое вызвало негативную реакцию в Китае на всех уровнях

Джей Ди Вэнс (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Китай раскритиковал интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, во время которого он назвал всех китайцев "крестьянами". Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало заявления американского топ-чиновника как "невежественные и бестактные". Об этом сообщает CNN.

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Резонансное интервью, во время которого Джей Ди Вэнс защищал новые пошлины президента США Дональда Трампа, он дал в прошлый четверг, 2 апреля, телеканалу Fox News.

"Что глобальная экономика дала Соединенным Штатам? Ответ заключается в том, что она базируется на двух принципах – взятии огромной суммы долгов, чтобы покупать вещи, которые другие страны производят для нас. То есть мы одалживаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне", – сказал он.

Фрагменты интервью Вэнса попали в китайскую соцсеть Weibo, вызвав сильную негативную реакцию по всей стране.

Отвечая на вопрос о комментариях Вэнса на регулярном брифинге во вторник, 8 апреля, представитель МИД Китая Линь Цзянь раскритиковал слова вице-президента США.

"Слышны подобные невежественные и бестактные заявления этого вице-президента странно и печально", – сказал он.