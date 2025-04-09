Джей Ді Венс назвав китайців "селянами", Китай відповів

Віцепрезидент США дав інтерв'ю, яке викликало негативну реакцію у Китаї на всіх рівнях

Джей Ді Венс (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Китай розкритикував інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса, під час якого він назвав всіх китайців "селянами". Міністерство закордонних справ Китаю охарактеризувало заяви американського топпосадовця як "неосвічені та нетактовні". Про це повідомляє CNN.

Резонансне інтерв'ю, під час якого Джей Ді Венс захищав нові мита президента США Дональда Трампа, він дав минулого четверга, 2 квітня, телеканалу Fox News.

"Що глобальна економіка дала Сполученим Штатам? Відповідь полягає в тому, що вона базується на двох принципах – взяття величезної суми боргів, щоб купувати речі, які інші країни виготовляють для нас. Тобто ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які виготовляють ці китайські селяни", – сказав він.

Фрагменти інтерв’ю Венса потрапили до китайської соцмережі Weibo, викликавши сильну негативну реакцію по всій країні.

Відповідаючи на запитання про коментарі Венса на регулярному брифінгу у вівторок, 8 квітня, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь розкритикував слова віцепрезидента США.

"Чути подібні неосвічені та нетактовні заяви цього віцепрезидента дивно і сумно", – сказав він.