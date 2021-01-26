"Его нет, он полностью уничтожен". Президент Таджикистана заявил о победе над COVID-19

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет, передает SputnikNews.tj.

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"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон.

По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.

При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.

10 июня 2020 года в Таджикистане приняли законопроект – он предусматривает тюремное заключение за распространение COVID-19 по неосторожности.

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Дарья Мостовая

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