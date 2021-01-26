UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Его нет, он полностью уничтожен". Президент Таджикистана заявил о победе над COVID-19

26.01.2021, 09:56
Эмомали Рахмон (фото - Фотоагенство РИА Новости_ЕРА)

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет, передает SputnikNews.tj.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон. 

По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.

При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.

Читайте также: Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
таджикистан эмомали рахмон коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 