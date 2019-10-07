Экоактивисты перекрыли движение в центре Берлина: назвали причину

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Активисты движения Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в защиту климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сотни человек собрались в районе правительственного квартала и далее пошли в сторону площади Большая Звезда, где организовано многополосное круговое движение.

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По данным полиции Берлина, экоактивисты перекрыли движение, на площади находились около тысячи человек.

Акция проходила мирно, полицейские просили водителей быть внимательными и объезжать эту площадь.

"Движение Extinction Rebellion призывает немецкие власти объявить чрезвычайное климатическое положение и как можно скорее сократить выбросы диоксида углерода", - отмечается в сообщении.

Участники протеста также устраивают "мирные акции гражданского сопротивления" в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке. Некоторые акции могут длиться "не менее недели".