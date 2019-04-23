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23.04.2019, 07:50

Экологические активисты захватили музей в Лондоне

Экологические активисты захватили музей в Лондоне - Фото
Фото: EPA

Активисты движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания

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Активисты движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов.

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По всему Лондону сейчас проходит вторая неделя протестов, связанных с глобальным потеплением,напоминает издание. Полиция арестовала уже более тысячи членов Extinction Rebellion.

Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч, куда протестующие перешли с других центральных перекрестков и площадей Лондона после того, как их вытеснили службы правопорядка.

В марте группа политиков из Швеции и Норвегии выдвинула на Нобелевскую премию мира 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая стала известна благодаря выступлениям на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Тунберг начала активно участвовать в экологическом движении с лета прошлого года, когда стала инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего". Эти акции были посвящены борьбе с изменением климата. В течение 2018 года подобные мероприятия стали проводиться в разных европейских странах.

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Теги: экология, происшествие, Extinction Rebellion
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