Экологические активисты захватили музей в Лондоне

Фото: EPA

Активисты движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов.

Реклама

По всему Лондону сейчас проходит вторая неделя протестов, связанных с глобальным потеплением,напоминает издание. Полиция арестовала уже более тысячи членов Extinction Rebellion.

Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч, куда протестующие перешли с других центральных перекрестков и площадей Лондона после того, как их вытеснили службы правопорядка.

В марте группа политиков из Швеции и Норвегии выдвинула на Нобелевскую премию мира 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая стала известна благодаря выступлениям на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Тунберг начала активно участвовать в экологическом движении с лета прошлого года, когда стала инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего". Эти акции были посвящены борьбе с изменением климата. В течение 2018 года подобные мероприятия стали проводиться в разных европейских странах.