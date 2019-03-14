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14.03.2019, 19:11

Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира - Фото
Грета Тунберг (фото - EPA)

Грета Тунберг стала известна благодаря выступлениям на Всемирном экономическом форуме в Давосе

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Группа политиков из Швеции и Норвегии выдвинула на Нобелевскую премию мира 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая стала известна благодаря выступлениям на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Тунберг начала активно участвовать в экологическом движении с лета прошлого года, когда стала инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего". Эти акции были посвящены борьбе с изменением климата. В течение 2018 года подобные мероприятия стали проводиться в разных европейских странах.

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На Нобелевскую премию мира уже выдвинуты более 300 человек, в том числе президент США Дональд Трамп.

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии мира стали врач из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Нади Мурад.

Эта премия вручается с 1901 года. Средний возраст лауреата премии мира - 61 год. Самым молодым лауреатом стала Малала Юсуфзай: в 2014-м ей было 17 лет, старейшим — 87-летний Джозеф Ротблат (1995 год).

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Теги: Грета Тунберг, нобелевская премия мира, швеция, экология
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