Экономия во всем. Королева Елизавета ІІ одолжит самолет у премьера Британии Джонсона

В Великобритании решили на фоне пандемиии сократить расходы на оборонный комплекс. В частности, с эксплуатации планируют снять четыре пассажирских самолета официального воздушного флота королевы. Однако Елизавета II сможет одолжить самолет, например, у премьера страны Бориса Джонсона, пишет The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если королевский флот оптимизируют, то в распоряжении монаршей семьи останется только вертолет AW-109. В этом случае королева впервые останется без личного самолета, пишут журналисты.

В Минобороне Британии заявили, что воздушное судно Джонсона RAF Voyager вполне пригодно для перелетов VIP-лиц и Елизавета ІІ волне может его использовать. Только в 2020 году на модернизацию самолета потратили около $1,2 млн, изменив в том числе его дизайн.

В январе 2021 года британские ВВС начали создание своего истребителя-дрона. Как он будет выглядеть – видео.

Читайте также: Впервые на карантине. Британская королева появилась на публике – верхом на коне

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.