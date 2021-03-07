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Экономия во всем. Королева Елизавета ІІ одолжит самолет у премьера Британии Джонсона

07.03.2021, 11:00
Экономия во всем. Королева Елизавета ІІ одолжит самолет у премьера Британии Джонсона - Фото
Королева Елизавета ІІ (фото - Facundo Arrizabalaga_EPA)

В Великобритании решили на фоне пандемиии сократить расходы на оборонный комплекс. В частности, с эксплуатации планируют снять четыре пассажирских самолета официального воздушного флота королевы. Однако Елизавета II сможет одолжить самолет, например, у премьера страны Бориса Джонсона, пишет The Telegraph.

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Если королевский флот оптимизируют, то в распоряжении монаршей семьи останется только вертолет AW-109. В этом случае королева впервые останется без личного самолета, пишут журналисты.

В Минобороне Британии заявили, что воздушное судно Джонсона RAF Voyager вполне пригодно для перелетов VIP-лиц и Елизавета ІІ волне может его использовать. Только в 2020 году на модернизацию самолета потратили около $1,2 млн, изменив в том числе его дизайн.

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Дарья Мостовая
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