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27.03.2019, 11:26

Экс-глава Минобороны СССР получил в Литве 10 лет тюрьмы

Экс-глава Минобороны СССР получил в Литве 10 лет тюрьмы - Фото
Дмитрий Язов (фото - пресс-служба армии США)

Обвинения в агрессии СССР предъявлены 67 гражданам РФ, Беларуси и Украины: их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности

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Сегодня, 27 марта, Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к тюремным срокам экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова: первый получил 10 лет срока, второй - 12. Оба осуждены за военные преступления и преступления против человечности, пишет региональное агентство Delfi.

Язов и Головатов проходили по делу о событиях в ночь на 13 января 1991 года, когда при захвате советскими военными частями и спецподразделениями телебашни в Вильнюсе и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек и пострадали более 1000 безоружных людей.

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Суд признал пострадавшими по этому делу почти 700 человек. Была опрошена почти 1000 свидетелей.

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Генпрокуратура Литвы предлагала дать Язову и еще пятерым офицерам войск СССР пожизненное. Большинство из них привлечены к суду заочно: перед судом предстали только два гражданина РФ.

Москва отказалась сотрудничать с Литвой по этому делу и отклонила просьбу Вильнюса на допрос экс-президента СССР Михаила Горбачева.

На сегодня в живых остались лишь двое путчистов — Язов и первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов.

12 марта 2019 года ЕСПЧ принял решение, которое позволяет назвать действия СССР в Литве геноцидом. До 1953 года от советских репрессий пострадали около 500 000 литовцев. После обретения независимости Литва назвала это геноцидом.

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Теги: ссср, приговор, кгб, Дмитрий Язов, Михаил Головатов
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