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29.01.2019, 08:27

Умер путчист Тизяков: из состава ГКЧП в живых остались двое

Умер путчист Тизяков: из состава ГКЧП в живых остались двое - Фото
Ранее утро 19 августа 1991 года, танки едут на Москву (скриншот из видеозаписи)

Летом 1991 года несколько членов высшего руководства Советского Союза неудачно пытались совершить государственный переворот, чтобы сохранить СССР

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Еще 25 января в российском Екатеринбурге на 93-м году жизни умер член Государственного комитета по чрезвычайному положению Александр Тизяков. Об этом сообщила пресс-служба Машиностроительного завода им. Калинина в Екатеринбурге, где он до событий периода распада СССР сделал карьеру в оборонной сфере.

На заводе Тизяков работал над производством зенитно-ракетных комплексов, в том числе С-300В.

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19 августа 1991 года в Советском Союзе произошла неудачная попытка госпереворота. Члены ГКЧП отстранили на то время президента СССР Михаила Горбачева от власти, ввели чрезвычайное положение. Однако на фоне массовых волнений последний вскоре вернулся из Крыма в Москву, а путчистов арестовали.

Во время Августовского путча в 1991 году Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

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Помимо него, в состав ГКЧП входили еще семь человек: и.о. президента Геннадий Янаев, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, глава КГБ Владимир Крючков, премьер Валентин Павлов, глава МИД Борис Пуго, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев и министр обороны Дмитрий Язов.

Позднее Тизяков вместе с соратниками был обвинен в госизмене, но 1994 году при президенте РФ Борисе Ельцине его амнистировали. Был членом КПРФ.

Таким образом, после смерти Тизякова в живых остались двое путчистов — Язов и Бакланов.

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Теги: ссср, переворот, ГКЧП, Августовский путч, Александр Тизяков, Михаил Горбачев
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