Экс-министр обороны Мексики задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в наркоторговле

Прокуроры США обвиняют мексиканского генерала в том, что он в обмен на взятки позволял безнаказанно действовать наркокартелю

Мексиканского генерала Сальвадора Сьенфуэгоса, который занимал должность министра обороны Мексики с 2012 по 2018 годы, арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в торговле наркотиками и отмывании средств. Об этом сообщает Голос Америки.

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Прокуроры США обвиняют мексиканского генерала в том, что он вступал в сговор с целью поставки наркотиков в США в 2015-2017 годах, в обмен на взятки позволял наркокартелю Н-2 безнаказанно действовать.

72-летнего Сьенфуэгоса подозревают в том, что он сотрудничал с преступниками, с которыми должен был бороться, находясь на высокой должности в своей стране. Тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Нието приобщал армию к "войне против наркотиков" внутри страны.

Нынешний президент Мексики Андрес Обрадор заявил, что арест стал свидетельством деградации госслужбы в неолиберальный период. Он заверил, что доверяет нынешним военным лидерам страны, заявив, что их "невозможно коррумпировать".

Как отмечается, Сьенфуэгос – не первый бывший мексиканский чиновник, арестованный в США. В прошлом году заключили под стражу бывшего министра безопасности страны Гарсия Луну. Он находится под судом в Нью-Йорке по обвинению в получении миллионных взяток от наркокартеля "Эль-Чапо".

В январе 2019 года сообщалось, что бывший близкий соратник "Эль-Чапо" заявил в суде, что его босс несколько лет назад якобы дал взятку в $100 млн 81-му президенту Мексики Энрике Пенья Ньето.

Мексиканский наркобарон Хоакин "Эль-Чапо" Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям "врагом общества номер один". Гусмана арестовали в январе 2016 года и экстрадировали в США. Суд над ним состоялся в 2019-ом. В июле Гусмана приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Наталия Медведева

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