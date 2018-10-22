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22.10.2018, 19:24

Экс-премьер Хорватии сядет в тюрьму за взятки и наживу на войне

Экс-премьер Хорватии сядет в тюрьму за взятки и наживу на войне - Фото
Иво Санадер (фото - Getty Images)

Иво Санадера приговорили в 2,5 года заключения

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Суд приговорил бывшего премьер-министра Хорватии, экс-лидера партии HDZ Иво Санадера к 2,5 годам тюрьмы. Санадер также должен возместить государству $557 млн​​. Такое решение принял суд в Загребе, сообщает Reuters.

Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и в получении наживы от войны.

Санадер был заместителем министра иностранных дел в 1993-1995 годах - во время войны в Хорватии. Тогда он представлял правительство Хорватии на переговорах с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, по итогам которых банк выдал стране кредит для покупки помещений за рубежом для дипломатических представительств.

31 августа 2011 года Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) обвинило Санадера в том, что в 1994-1995 годах он обеспечил подписание кредитного соглашения между хорватским правительством и австрийским банком Hypo Bank на сумму 140 млн австрийских шиллингов и получил за это от банка взятку в размере 5% - 7 млн ​​шиллингов, или около 500 тыс. евро.

Санадер уже отсидел по этому делу три года в тюрьме, с 2012-го по 2015 гг, однако тогда Конституционный суд постановил, что Санадера ограничили в праве на справедливый суд, и его выпустили. Его адвокат заявил, что его подзащитный уже отбыл заключение и будет подавать апелляцию.

Санадера обвиняют еще в нескольких резонансных коррупционных преступлениях.

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Теги: коррупция, хорватия, Иво Санадер
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