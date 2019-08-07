СМИ сообщили о задержании Атамбаева, его дочь опровергает

СМИ сообщили о задержании экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева сотрудниками правоохранительных органов. Об этом написал российский ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева.
"Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - заявил представитель штаба. По его словам, внутри дома экс-президента продолжается стрельба.
В то же время дочь Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше и никуда не сбегал. Об этом она написала в Instagram.
"Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше" - написала она.
Бойцы спецподразделений Киргизстана начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад.
Сообщается, что во время штурма дома экс-президента в селе Кой-Таш были ранены более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента.
"К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди возводят баррикады и пытаются прорваться внутрь дома", - отметил собеседник.
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