Экс-советника Макрона обвинили в незаконном ношении оружия

Во Франции 20 марта предъявили обвинения в незаконном ношении оружия экс-советнику по безопасности президента Франции Александру Беналля. Об этом сообщает сообщает France Info со ссылкой на источники.
Причиной послужило селфи, которое было сделано во время президентской кампании во Франции в 2017 году, где Беналля изображен с пистолетом в руках.
Фото: twitter.com/gueugneau
СМИ сообщали, что в тот период он возглавлял службу безопасности Эмманюэля Макрона.
Беналля обвиняют в "умышленном насилии", "вмешательстве в работу государственных служб" из-за расследования нападения на участника первомайской демонстрации в Париже в 2018 году.
После этого инцидента чиновник был уволен с поста советника президента Франции.
1 мая этого года Беналля пришел на акцию в гражданской одежде и полицейском шлеме, а также с повязкой на руке, где было написано "полиция", которую он позже снял.
Во время демонстрации Беналля подбежал к митингующему, схваченному полицией, и начал избивать.