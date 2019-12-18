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Экс-замглавы штаба Трампа получил тюремный срок

Экс-замглавы штаба Трампа получил тюремный срок - Фото
Рик Гейтс (фото - EPA)
18.12.2019, 07:03

Рика Гейтса обвинили в предоставлении ложных показаний ФБР и уклонении от налогов

Бывший замглавы избирательного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс был приговорен к 45 дням тюремного заключения, трем годам условно, 300 часам общественных работ и штрафу в размере $20 000. Такое решение вынес федеральный судья Эми Джексон 17 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Гейтс признал себя виновным в том, что давал недостоверные показания представителям ФБР и участвовал в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов.

Наказание получилось очень мягким, так как Гейтсу могли назначить реальный тюремный срок до шести лет, отмечает AFP.

Однако в обвинительном заключении подчеркивается "исключительная поддержка" , которую Гейтс  оказал в свое время спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Он расследовал вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США и связи между предвыборной командой Трампа и Кремлем.

Показания Гейтса использовались в других судебных процессах, в том числе против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

  • 13 марта суд приговорил Манафорта к тюремному заключению еще на 43 месяца.
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