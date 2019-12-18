Экс-замглавы штаба Трампа получил тюремный срок

Рик Гейтс (фото - EPA)

Бывший замглавы избирательного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс был приговорен к 45 дням тюремного заключения, трем годам условно, 300 часам общественных работ и штрафу в размере $20 000. Такое решение вынес федеральный судья Эми Джексон 17 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Гейтс признал себя виновным в том, что давал недостоверные показания представителям ФБР и участвовал в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов.

Наказание получилось очень мягким, так как Гейтсу могли назначить реальный тюремный срок до шести лет, отмечает AFP.

Однако в обвинительном заключении подчеркивается "исключительная поддержка" , которую Гейтс оказал в свое время спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Он расследовал вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США и связи между предвыборной командой Трампа и Кремлем.

Показания Гейтса использовались в других судебных процессах, в том числе против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.