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Эксперт США дал прогноз, что ждет Россию после Путина

Эксперт США дал прогноз, что ждет Россию после Путина - Фото
Фото: depositphotos.com
18.08.2019, 14:41

Питер Ельцов убежден, что страна-агрессор РФ "может треснуть под давлением сепаратизма, которое преемник Путина не сможет сдержать"

Независимо от того, будет возглавлять Россию преемник Путина, или демократически избранный президент, эту страну ждет дробление. Об этом заявил американский историк, профессор Колледжа по вопросам международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов, сообщает Голос Америки.

По мнению Ельцова, Россия же в нынешней форме просуществует 20-30 лет.

Он считает, что страна может треснуть под давлением сепаратизма, которое преемник Путина не сможет сдержать.

Историк добавил, что демократизация России обернется ее дроблением.

"Если Россия станет по-настоящему демократической страной со свободными выборами на всей ее территории, то регионы начнут выбирать своих губернаторов, автономные республики - своих лидеров и создавать свои властные структуры, например, парламенты. Это будет похоже на то, что происходило в 1990 х годах - все захотят независимости, как этого хотели Татарстан или Чечня. Если представить, что Россию возглавит демократически избранный лидер, то это все произойдет просто более мирно", - уточнил Ельцов.

Он убежден, что демократия в принципе невозможна в нынешних границах России. "Страна должна сократиться, отпустить колониальные владения", - сказал историк.

  • 19 декабря сообщалось, что сожалеющих о распаде СССР россиян - 66% среди опрошенных. Это максимум за последние 10 лет, свидетельствует опрос социологов Левада-центра.

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