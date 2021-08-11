Экстрадировали из РФ в Минск вопреки запрету ЕСПЧ. Чемпиона по боксу отправили в тюрьму
В Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко приговорил к 2,5 годам колонии чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Его обвинили в сопротивлении милиции во время протестов. Спортсмен уехал в РФ, но его задержали и экстрадировали в Беларусь, передает правозащитный центр Вясна.
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Приговор против единоборца суд Молодечненского района вынес 11 августа. Прокурор запросил для Кудина наказание в виде 3,5 лет колонии, но суд вынес решение о 2,5 годах.
Сам Кудин на суде сказал, что "не отрицает ударов" со своей стороны, но "это была самооборона". Он также просил не лишать его свободы и заявил, что и дальше готов выступать за Беларусь.
- 10 августа 2020-го Кудина задержали на центральной площади Молодечно во время протестов против сфальсифицированных результатов выборов.
- Две недели он провел в СИЗО, затем его мера пресечения была изменена на домашний арест, а потом его освободили под подписку о невыезде.
- Первый суд над Кудиным назначили на 19 ноября, но он не пришел на заседание, его объявили в розыск.
- 21 января 2021-го Кудина задержали в Москве по запросу режима Лукашенко и отправили в СИЗО.
- 21 июля спортсмена экстрадировали в Минск, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.
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