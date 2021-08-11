Экстрадировали из РФ в Минск вопреки запрету ЕСПЧ. Чемпиона по боксу отправили в тюрьму

В Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко приговорил к 2,5 годам колонии чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Его обвинили в сопротивлении милиции во время протестов. Спортсмен уехал в РФ, но его задержали и экстрадировали в Беларусь, передает правозащитный центр Вясна.

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Приговор против единоборца суд Молодечненского района вынес 11 августа. Прокурор запросил для Кудина наказание в виде 3,5 лет колонии, но суд вынес решение о 2,5 годах.

Сам Кудин на суде сказал, что "не отрицает ударов" со своей стороны, но "это была самооборона". Он также просил не лишать его свободы и заявил, что и дальше готов выступать за Беларусь.

СПРАВКА. Алексей Кудин – 36-летний беларуский спортсмен, выступающий в тайском боксе, кикбоксинге и смешанных боевых единоборствах в супертяжёлом весе. В 2012 году стал заслуженным мастером спорта Беларуси. Чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год, версия WBKF).

10 августа 2020-го Кудина задержали на центральной площади Молодечно во время протестов против сфальсифицированных результатов выборов.

Две недели он провел в СИЗО, затем его мера пресечения была изменена на домашний арест, а потом его освободили под подписку о невыезде.

Первый суд над Кудиным назначили на 19 ноября, но он не пришел на заседание, его объявили в розыск.

21 января 2021-го Кудина задержали в Москве по запросу режима Лукашенко и отправили в СИЗО.

21 июля спортсмена экстрадировали в Минск, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

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Оксана Житнюк

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