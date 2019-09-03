Ел чипсы и картофель фри. В Британии мальчик потерял зрение

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Эксперты предостерегают от неосторожного подхода к питанию после того, как в Британии мальчик потерял зрение. Об этом сообщает ВВС News Украина.

После завершения начальной школы он ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб. Лишь иногда он добавлял в свой рацион ветчину или сосиски.

Исследования показали, что у него отмечался дефицит витаминов в организме и серьезные нарушения питания.

Его имя не раскрывают. В 14 лет он чувствовал усталость и упадок сил. Тогда ему диагностировали дефицит витамина B12 и посоветовали употреблять пищевые добавки. Однако подросток и в дальнейшем не придерживался правильного режима питания.

Три года спустя его доставили в офтальмологическую клинику в Бристоле из-за прогрессирующей потери зрения.

Доктор Дениз Атан, которая занималась его лечением, сказала: "Его ежедневным питанием была порция картофеля фри. Он также регулярно ел чипсы, иногда - ветчину и белый хлеб. И вообще не употреблял овощей и фруктов".

Специалисты пришли к выводу, что у подростка - серьезный дефицит витамина B12, а также других важных витаминов и минералов - в частности меди, селена и витамина D.

У него не было лишнего веса.

Подростку диагностировали пищевую оптическую нейропатии. Ее можно вылечить, если проблему выявили на ранней стадии.