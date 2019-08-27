Уляна Супрун рассказала, как правильно нужно есть картофель

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирное, холодное, приготовленное в кожуре и дополнено овощами. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун у себя в Facebook.

"Именно так вы удержитесь от переедания и лишних жиров, не съедите образованные из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы, и переведете крахмал в нужную форму", - уточнила Супрун.

По ее словам, фактор вредности овоща зависит от способа его приготовления.

Читайте также: Ульяна Супрун объяснила, как правильно поститься

Она уточнила, что в картофеле мало белка -1-2%. "Но его аминокислотный состав довольно полноценный, и это больше, чем в ряде овощей. Микроэлементный состав картофеля поражает: в нем много калия, магния, фосфора, а также много клетчатки, витамины С и В6", - добавила Супрун.

Супрун сказала, что картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару, или готовить в микроволновке. "Так витамин С и калий не теряется. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Еще отварной картофель можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком, и есть", - отметила она.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что отварной или печеный картофель можно добавлять в салаты. "Пюре можно делать не на молоке или сливках, как принято во многих семьях, а на той воде, в которой картофель варилась. Это уменьшит жирность, избавит от проблем с лактозой молока, если кто-то ее не переносит, и вернет калий и другие микроэлементы в блюдо", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что драники или жареный картофель слишком вкусные (и бесполезные), чтобы их часто есть. "Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в конечном блюде. В ней много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию воспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как все масла) образует альдегиды", - отметила Супрун.

Супрун уточнила, что картофель фри и чипсы есть не надо. Это приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.

Она советует в качестве гарнира вместо картофеля чаще выбирать гречку, пшено, нешлифованный рис, перловку, бобовые и корнеплоды.

еред тем, как принимать решение о похудении, важно понять, откуда берется лишний вес, и, уже исходя из этого, формировать план. 9 августа Супрун заявила , что п

Читайте также: Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: что нужно делать