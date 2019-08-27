Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уляна Супрун рассказала, как правильно нужно есть картофель

Уляна Супрун рассказала, как правильно нужно есть картофель - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 12:15

И.о. министра здравоохранения отметила, что полезнее готовить картофель в микроволновке

Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирное, холодное, приготовленное в кожуре и дополнено овощами. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун у себя в Facebook.

"Именно так вы удержитесь от переедания и лишних жиров, не съедите образованные из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы, и переведете крахмал в нужную форму", - уточнила Супрун.

По ее словам, фактор вредности овоща зависит от способа его приготовления.

Читайте также: Ульяна Супрун объяснила, как правильно поститься

Она уточнила, что в картофеле мало белка -1-2%. "Но его аминокислотный состав довольно полноценный, и это больше, чем в ряде овощей. Микроэлементный состав картофеля поражает: в нем много калия, магния, фосфора, а также много клетчатки, витамины С и В6", - добавила Супрун.

Супрун сказала, что картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару, или готовить в микроволновке. "Так витамин С и калий не теряется. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Еще отварной картофель можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком, и есть", - отметила она.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что отварной или печеный картофель можно добавлять в салаты. "Пюре можно делать не на молоке или сливках, как принято во многих семьях, а на той воде, в которой картофель варилась. Это уменьшит жирность, избавит от проблем с лактозой молока, если кто-то ее не переносит, и вернет калий и другие микроэлементы в блюдо", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что драники или жареный картофель слишком вкусные (и бесполезные), чтобы их часто есть. "Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в конечном блюде. В ней много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию воспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как все масла) образует альдегиды", - отметила Супрун.

Супрун уточнила, что картофель фри и чипсы есть не надо. Это приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.

Она советует в качестве гарнира вместо картофеля чаще выбирать гречку, пшено, нешлифованный рис, перловку, бобовые и корнеплоды.

  • 9 августа Супрун заявила, что перед тем, как принимать решение о похудении, важно понять, откуда берется лишний вес, и, уже исходя из этого, формировать план.

Читайте также: Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: что нужно делать

Напишите нам
Уляна Супрун картофель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 