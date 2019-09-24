Энергетика АЭС медленная и дорогая для спасения климата: доклад

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Атомная энергетика постепенно вытесняется возобновляемыми источниками энергии - как по стоимости, так и по объему поставок, и реакторы все чаще рассматриваются как менее экономичные и более "медленные" по части устранения парникового эффекта от загрязняющих выбросов. Об этом речь идет в ежегодном докладе о состоянии ядерной промышленности (WNISR), пишет Reuters.

В 2019-м ветряные и солнечные электростанции наращивали генерирующие мощности быстрее, чем любой другой тип энергетики.

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Как указал ведущий автор доклада Майкл Шнайдер, стабилизация климата - вопрос неотложный, а ядерная энергетика в этом плане медленная, причем "низкоуглеродные" ее конкуренты могут удовлетворить экологические запросы времени "лучше, дешевле и быстрее".

Как говорится в WNISR, за последние 10 лет среднее время строительства реакторов во всем мире составляло чуть менее 10 лет: это значительно превышает оценку, данную отраслевым органом Всемирной ядерной ассоциации - 5-8,5 лет.

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Дополнительное время на строительство АЭС оказывает "серьезные последствия для климата", так как за этот период существующие ТЭС продолжают выделять CO 2 .

Ядерная энергия также намного дороже, отмечает агентство. Стоимость выработки солнечной энергии колеблется от $36 до $44 за мегаватт-час, энергии ветра на суше - $29-56, а атомной - $112-189.

В 2018 году Китай инвестировал $91 млрд в возобновляемые источники энергии, но только $6,5 млрд - в АЭС. С 2016-го в Китае не было начато ни одного нового проекта АЭС.

Ожидается, что в США возобновляемая энергетика вырастет на 45 ГВт в течение следующих трех лет, а ядерная и угольная выйдут на 24 ГВт.

Глобальная ядерная мощность увеличилась в 2018-м на 3,4% (до 370 ГВт) - это был исторический максимум. Но с быстрым ростом возобновляемой энергетики доля ядерной в валовой выработке энергии в мире осталась чуть более 10%.

По оценкам WNISR, до 2030 года будут подключены еще 188 реакторов.

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