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Энергетика АЭС медленная и дорогая для спасения климата: доклад

Энергетика АЭС медленная и дорогая для спасения климата: доклад - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.09.2019, 07:31

Чтобы защитить климат, нужно в минимальные сроки при минимальных затратах уменьшить выбросы двуокиси углерода, а АЭС быстро не строятся

Атомная энергетика постепенно вытесняется возобновляемыми источниками энергии - как по стоимости, так и по объему поставок, и реакторы все чаще рассматриваются как менее экономичные и более "медленные" по части устранения парникового эффекта от загрязняющих выбросов. Об этом речь идет в ежегодном докладе о состоянии ядерной промышленности (WNISR), пишет Reuters.

В 2019-м ветряные и солнечные электростанции наращивали генерирующие мощности быстрее, чем любой другой тип энергетики.

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Как указал ведущий автор доклада Майкл Шнайдер, стабилизация климата - вопрос неотложный, а ядерная энергетика в этом плане медленная, причем "низкоуглеродные" ее конкуренты могут удовлетворить экологические запросы времени "лучше, дешевле и быстрее".

Как говорится в WNISR, за последние 10 лет среднее время строительства реакторов во всем мире составляло чуть менее 10 лет: это значительно превышает оценку, данную отраслевым органом Всемирной ядерной ассоциации - 5-8,5 лет.

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Дополнительное время на строительство АЭС оказывает "серьезные последствия для климата", так как за этот период существующие ТЭС продолжают выделять CO2.

Ядерная энергия также намного дороже, отмечает агентство. Стоимость выработки солнечной энергии колеблется от $36 до $44 за мегаватт-час, энергии ветра на суше - $29-56, а атомной - $112-189.

  • В 2018 году Китай инвестировал $91 млрд в возобновляемые источники энергии, но только $6,5 млрд - в АЭС. С 2016-го в Китае не было начато ни одного нового проекта АЭС.
  • Ожидается, что в США возобновляемая энергетика вырастет на 45 ГВт в течение следующих трех лет, а ядерная и угольная выйдут на 24 ГВт.
  • Глобальная ядерная мощность увеличилась в 2018-м на 3,4% (до 370 ГВт) - это был исторический максимум. Но с быстрым ростом возобновляемой энергетики доля ядерной в валовой выработке энергии в мире осталась чуть более 10%.
  • По оценкам WNISR, до 2030 года будут подключены еще 188 реакторов.

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