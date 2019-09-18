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Рада усилила меры по защите украинцев от радиации

Рада усилила меры по защите украинцев от радиации - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.09.2019, 15:13

Принят законопроект, который гармонизирует украинское законодательство с европейскими требованиями и стандартами по использованию ядерной энергии

Парламент устранил разногласия между законодательством Украины и директивами Евросоюза/стандартами МАГАТЭ, регулирующими сферу использования ядерной энергии. Народные депутаты 265 голосами "за" приняли законопроект №1084.

Законопроектом предусматриваются:

- урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;
- урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;
- усовершенствование госрегулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки таких руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Документ устанавливает единые правила и нормы безопасности и защиты здоровья не только для сотрудников предприятий, но и для стажеров и студентов.

Также законом запрещается использование, ввоз и производство оборудования, которое несет угрозу чрезмерного медицинского облучения.

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