Эрдоган назвал соцсети "угрозой демократии": хочет наказывать за фейки и дезинформацию

Социальные сети, которые изначально воспринимались как символы свободы, превратились "в одну из основных угроз демократий". Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает госагентство Анадолу.

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"На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность", – сказал Эрдоган.

Он считает, что вместе с ростом интереса к соцсетям "набирают обороты потоки лжи, сфабрикованные новости и дезинформация".

"Ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством, жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности", – заявил он.

Он заверил, что Турция продолжит решительную борьбу по обеспечению открытости и прозрачности информационной среды и платформ общения.

Правительство Турции планирует принять закон, криминализирующий распространение фейков и дезинформации в интернете. Также будет создан орган, который будет регулировать деятельность соцсетей, сообщает DW.

12 ноября Эрдоган в Стамбуле собрал союзников и принял концепцию тюркского мира на период до 2040 года, в которой определяются перспективы его развития.

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Владислав Сердюк

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