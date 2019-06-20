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20.06.2019, 07:48

Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве президента

Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве президента - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Внезапную смерть Мухаммеда Мурси на суде в Каире призвали расследовать также правозащитники Amnesty International и Совет ООН по правам человека.

Пятый президент Египта Мухаммед Мурси был убит нынешними властями страны, а не умер по естественным причинам. Уверенность в этом выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Бывшие соратники Мурси из движения Братья-мусульмане считают так же.

Президент Турции заверил, что Анкара "сделает все", чтобы в международных судах привлечь к ответственности "за убийство" неких "виновных в смерти Мурси". Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества (OIC) "сделать то, что необходимо".

Сын Мурси позднее сообщил, что тот умер от сердечного приступа.

Сейчас Египтом вот уже пять лет правит шестой президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси. Именно он сыграл основную роль в военном перевороте 3 июля 2013 года, когда был свергнут Мурси. Последнего считают первым президентом Египта, который был избран демократическим путем: в 2012-м он занял должность после свержения власти Хосни Мубарака в результате Арабской весны.

17 июня 2019 года Мурси скончался после обморока в зале суда в Каире. После свержения в 2013-м Мурси обвинили шпионаже в пользу исламистской группировки ХАМАС, с тех пор он находился под стражей. Также новые власти начали преследование Братьев-мусульман.

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Теги: Египет, реджеп тайип эрдоган, Мухаммед Мурси
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