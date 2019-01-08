Эрдоган отказался встречаться с советником по нацбезопасности США

Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, раскритиковав американское предложение о том, что поддерживаемая США курдская группа сыграет ключевую роль в Сирии после вывода американских войск. Об этом сообщает Bloomberg.

Турция почти завершила все приготовления к борьбе с остатками Исламского государства в Сирии после запланированного ухода США и вскоре предпримет шаги по "нейтрализации" всех террористических угроз, заявил Эрдоган.

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"Мы очень скоро мобилизуем силы для ликвидации террористических организаций в Сирии", - сказал он.

"Если есть другие террористы, которые попытаются вмешаться в нашу операцию, то наша обязанность также устранить их", - добавил президент Турции, имея в виду, по мнению издания, курдских повстанцев, которых он хочет оттеснить от турецкой границы.

Ранее Болтон заявил, что США не выведут свои войска из Сирии, пока не получат от Турции гарантий безопасности для курдов.

4 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. Об этом

Как сообщалось, Болтон отправился в рабочую поездку, чтобы разъяснить новую политику США по Сирии своим союзникам.