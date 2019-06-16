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16.06.2019, 17:59

Эрдоган сказал, когда начнутся поставки российских С-400 в Турцию

Эрдоган сказал, когда начнутся поставки российских С-400 в Турцию - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции не видит никаких проблем в вопросе поставок российских ЗРК

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - отметил Эрдоган.

По его словам, Анкара не собирается отказываться от контракта о российских С-400. "Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое", - подчеркнул он.

13 июня 2019 года Эрдоган заявил, что сделка с Россией на $2,5 млрд по закупке систем ПВО С-400 состоялась.

 

 

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Теги: ЗРК С-400, Турция, реджеп тайип эрдоган
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