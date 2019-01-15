ЕС - Лондону: Уточните свои намерения по Brexit, время истекает

Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее уточнить свои намерения относительно выхода страны из Европейского Союза. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте ЕК после того как стало известно, что британский парламент отверг предложенное премьер-министорм страны соглашение с ЕС о Brexit.

"Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования в Палате общин, состоявшего сегодня вечером", - написал Юнкер.

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Он отметил, что со стороны ЕС процесс ратификации соглашения продолжается, а также по-прежнему считает отвергнутую парламентом Великобритании сделку справедливым компромиссом и наилучшим из возможных вариантом договоренности.

Юнкер предпупредил, что результат сегодняшнего голосования увеличил риск хаотичного выхода Британии из Евросоюза.

"Время почти истекло", - отметил он.

Ранее сегодня депутаты Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была одобрена 27 странами Евросоюза. Представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект сделки по Brexit не намерены. При этом не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки Brexit до середины лета.