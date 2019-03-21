ЕС готов дать отсрочку Британии по Brexit при одном условии

Тереза Мэй (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Великобритания может получить отсрочку Brexit до 22 мая при условии, что британские парламентарии одобрят сделку премьер-министра Терезы Мэй на следующей неделе, говорится в проекте документа Европейского совета. Об этом сообщает ВВС.

В Брюсселе премьер-министр побеседовала с лидерами ЕС, чтобы попытаться заручиться их поддержкой.

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Корреспондент агентства в Брюсселе сообщил, что Мэй говорила с лидерами ЕС в течение 1,5 часа, и ее несколько раз спрашивали, каков ее план на случай непредвиденных обстоятельств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что если на следующей неделе депутаты проголосуют против проекта соглашения о выходе из ЕС, Великобритания останется без сделки.

20 марта 2019 года Мэй заявила, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза