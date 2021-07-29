ЕС предостерегает от поездок на популярные греческие острова из-за COVID-19

Острова в Эгейском море на юге Греции отмечены темно-красным цветом на карте Европейского центра по профилактике и контролю COVID-19 после роста числа заражений. Это означает, что поездки в регион гражданам ЕС не рекомендуются, пишет Reuters.

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Заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас заявил, что Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от введения ограничений.

Он сказал, что ситуация на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос также вызывает беспокойство.

Греция, которая в значительной степени зависит от туризма, сделала ставку на продвижение островов, свободных от COVID, чтобы привлечь отдыхающих этим летом. 2020 год был худшим за десятилетия для греческого туризма.

"Мы ждем, чтобы увидеть, как отреагируют (туристические) рынки", – сказал Манолис Маркопулос, президент ассоциации отельеров Родоса, имея в виду решение ECDC, агентства Европейского Союза. Более 90% туристов приезжают на остров из-за границы.

Сейчас Германия и Великобритания требуют карантина после возвращения из Греции.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из Украины.

В июне Греция упростила правила въезда для туристов.

Вадим Ребрина

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