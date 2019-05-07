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07.05.2019, 06:43

ЕС в недоумении от решения аннулировать итоги выборов в Стамбуле

ЕС в недоумении от решения аннулировать итоги выборов в Стамбуле - Фото
Стамбул (фото — pixabay.com)

31 марта на выборах мэра Стамбула оппозиционер Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма

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Евросоюз призывает турецкий Центризбирком безотлагательно показать документы и  рассказать, почему было принято решение отменить результаты недавних выборов мэра Стамбула - "родного" города местного президента Реджепа Тайипа Эрдогана, где победил оппозиционный политик. Как пишет Deutsche Welle, об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

"Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", - заявили в Брюсселе.

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Для любой демократии и отношений между ЕС и Турцией нужны свободные, справедливые и прозрачные выборы, подчеркнули представители Евросоюза.

"Для избирательной комиссии Стамбула важно иметь возможность выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом", - считают они, добавив в совместном заявлении, что организаторам выборов нужно пригласить международных наблюдателей.

Новые выборы в мегаполисе могут пройти 23 июня.

Как пишет в Facebook украинский журналист Осман Пашаев, который разбирается в теме, "отмененный" мэр Стамбула Экрем Имамоглу 23 июня, вероятно, может пойти независимым кандидатом, чтобы заручиться широкой поддержкой не только республиканцев и Хорошей партии, а даже коммунистов и исламистов из партии Счастья. "Риторика Имамоглу уже не мэрская. Он вступает в открытую борьбу с Эрдоганом", - пояснил журналист.

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Теги: выборы, йоханнес хан, Стамбул, федерика могерини, заявление, отмена
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