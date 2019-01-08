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08.01.2019, 14:15

ЕС запускает механизм обхода санкций Штатов против Ирана

ЕС запускает механизм обхода санкций Штатов против Ирана - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшее время Евросоюз запустит механизм обхода санкций США против Ирана

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Государства Европейского союза заканчивают работу над созданием "механизма специального назначения", который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход американских санкций. Об этом сказала представитель главы уполномоченного Евросоюза по иностранным делам Майя Косьянчич, сообщает Громадське.

По ее словам, работа по созданию механизма проходит успешно.

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Механизм должен заработать в первые недели 2019 года.

В начале ноября прошлого года администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.

8 мая президент США заявил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить разработки, если переговоры с европейскими странами провалятся.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, документ предусматривает ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер.

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Теги: санкции, ядерная программа
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