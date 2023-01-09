Еще одни соседи россиян. Швеция намерена возобновить гражданскую воинскую повинность

Правительство Швеции намерено возобновить гражданскую воинскую повинность на фоне полномасштабной войны в Европе. Об этом на пресс-конференции заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, передает Sverige Radio.

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В 2010 году эта повинность была упразднена.

Кабмин страны обратится к Шведскому агентству по чрезвычайным ситуациям с указанием подготовить программы обучения для людей, которым предложат служить в муниципальных службах экстренной помощи в случае войны (если они не хотят проходить военную подготовку).

"Опыт Украины рисует очень четкую картину, поскольку аварийно-спасательные службы сталкиваются с серьезной нагрузкой. Учитывая ситуацию с безопасностью, это будет срочная мера для укрепления общей обороноспособности", — отметил на той же пресс-конференции министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

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Как отмечает SR, "все партии в Риксдаге, кроме социал-демократов, хотят, чтобы такая госслужба была восстановлена".

В 2017 году Швеция решила вернуть призыв на военную службу, а в мае 2022-го подала заявку на вступление в НАТО вместе с соседней Финляндией. Швеция также обязалась увеличить военные расходы до 2% от своего валового внутреннего продукта. Помимо этого, правительство скандинавской страны увеличит число призывников до 10 000 человек к следующему десятилетию.

В ноябре 2022-го Швеция обязалась передать ВСУ системы противовоздушной обороны.

В конце года Укроборонпром договорился о сотрудничестве с ассоциацией оборонных компаний Швеции.

Швеция готова предоставить Украине шесть модульных мостов.

Євген Пилипенко

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