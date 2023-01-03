Макрон сказал, что Украине нужна поддержка больше, чем когда-либо. Его поддержала Швеция

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина нуждается в поддержке союзников больше, чем когда-либо. Его поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом политики сказали во время переговоров в Париже, цитирует их канал CNN.

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По словам Макрона, Украине сегодня необходима большая поддержка партнеров, чем когда-либо. Кристерссон же заявил, что победа Украины в войне против РФ имеет экзистенциальное значение для Европы и всего мира.

Лидеры упомянули заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а Макрон сказал, что страна может рассчитывать на поддержку Франции.

Кристерссон поблагодарил Макрона за поддержку и добавил, что Швеция делает все, чтобы иметь возможность вступить в Альянс как можно скорее.

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Дмитро Гриниченко

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