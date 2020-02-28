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Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру

Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру - Фото
Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)
28.02.2020, 16:25

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об усилении вспышки коронавируса COVID-19 в мире. О первых случаях сообщили еще пять стран

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус COVID-19 может распространиться по всему миру. Сегодня еще пять стран сообщили о первых случаях заражения, передает Reuters.

"Вспышка усиливается", - заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве. "Сценарий попадания коронавируса во многие, если не во все страны мира, - это то, о чем мы давно предостерегаем", - добавил он.

Еще пять стран сообщили о первых случаях COVID-19, все они связаны с поездками в Италию. По словам Линдмайера, это Нигерия, Эстония, Дания, Нидерланды и Литва.

Мировые рынки акций снова рухнули, еще больше усугубив худшую неделю после мирового финансового кризиса 2008 года и доведя падение стоимости акций компаний до 5 триллионов долларов.

Надежды на то, что эпидемия, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, закончится через несколько месяцев, и что экономическая активность быстро вернется к норме, развеялись, поскольку число случаев за пределами Китая возросло, пишет Reuters.

  • Сегодня в Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
  • Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ребрина Вадим
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