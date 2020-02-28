Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус COVID-19 может распространиться по всему миру. Сегодня еще пять стран сообщили о первых случаях заражения, передает Reuters.

"Вспышка усиливается", - заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве. "Сценарий попадания коронавируса во многие, если не во все страны мира, - это то, о чем мы давно предостерегаем", - добавил он.

Еще пять стран сообщили о первых случаях COVID-19, все они связаны с поездками в Италию. По словам Линдмайера, это Нигерия, Эстония, Дания, Нидерланды и Литва.

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