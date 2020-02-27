Восемь правил от СНБО. Как избежать заражения коронавирусом: видео

Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Соответствующее видео размещено в Facebook СНБО.
Восемь правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19:
1. Мойте руки со средствами дезинфекции.
2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
3. Не касайтесь руками глаз, носа, рта.
4. Кашляйте / чихайте во внутреннюю часть локтя.
5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты: антибиотики деймтвуют только против бактерий, а насчет противовирусных препаратов – пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции, такими как: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.
7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
8. Тем, кто находился в Китае, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию МОЗ 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
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