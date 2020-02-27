Восемь правил от СНБО. Как избежать заражения коронавирусом: видео

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В Совете национальной безопасности и обороны сняли видео о правилах безопасности для избежания заражения коронавирусом

Совет национальной безопасности и обороны напомнил о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Соответствующее видео размещено в Facebook СНБО.

Восемь правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19:

1. Мойте руки со средствами дезинфекции.

2. Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.

3. Не касайтесь руками глаз, носа, рта.

4. Кашляйте / чихайте во внутреннюю часть локтя.

5. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты: антибиотики деймтвуют только против бактерий, а насчет противовирусных препаратов – пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.

6. Мойте поверхности со средствами дезинфекции, такими как: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол.

7. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.

8. Тем, кто находился в Китае, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию МОЗ 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

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Теги: снбо, коронавирус, COVID-19
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